русская_служба_бибиси_в_1962_году
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Как мы отметили 40 лет русской службы

  • 24 марта 2016

В 1986 году, один из первых директоров Русской службы, князь Александр Павлович Ливен вел передачу в которой воспоминали первую передачу на русском языке на Би-би-си с переводом речи Черчилля в июня 1941 году.