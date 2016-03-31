Буш Хаус
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70 лет Русской службе: Буш-хаус в звуках и фото

  • 31 марта 2016

В эти дни Русская служба Би-би-си отмечает свое 70-летие.

А в апреле 2012 года мы вместе с другими языковыми редакциями переехали из Буш-хауса, много лет служившего лондонским домом Всемирной службы Би-би-си, в новое здание.

Четыре года назад Евгений Каневский и Лу Ян попросили поделиться воспоминаниями о Буш-хаусе людей, много лет проработавших на Русской службе: редактора и ведущего радио-обозрения "Уэст-энд" Зиновия Зиника и ведущего программ "Рок-посевы", "Севаоборот" и "БибиСева" Севу Новгородцева.

Звучат аудиоматериалы из архива Би-би-си и песня Александра Галича. Использованы фотографии из архива Всемирной службы Би-би-си, а также снимки Евгения Каневского и Ольги Кравец.