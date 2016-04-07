Житель Агдама: это длится уже 23 года

Эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха принесла новые жертвы и разрушения в зоне боевых действий. Жители Агдама в Азербайджане - в числе пострадавших.

В прошедшие выходные обстрелы были намного более серьезными, чем обычно, и люди сомневаются в том, что новое хрупкое перемирие сможет долго продержаться.

Один из жителей Агдама рассказал журналистам о жизни в условиях войны.

О жертвах и разрушениях говорят не только в Азербайджане, но и в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. Корреспондент Би-би-си Райхон Димитрие побывала в армянской деревне Мадагиз, которая находится в Карабахе и также пострадала от обстрелов.