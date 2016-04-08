Создатели "Мира танков" снимают 360-видео о фронтовиках

Белорусские создатели "Мира танков" - популярной компьютерной игры World of Tanks - снимают панорамное видео (c углом обзора 360 градусов), в котором зрители могут прожить судьбы реальных фронтовиков – советского танкиста и его коллег из Британии и США.

Обещаны съемки с участием настоящих ветеранов-танкистов и новые технологии для создания виртуальной реальности.

Авторы проекта из компании Wargaming уже получили более миллиона просмотров серии панорамных видеороликов "Виртуальная экскурсия по танкам" и "Реконструкция боя 1941 года".

Новый продукт снабжен титром "Война говорит на одном языке" - создатели уверены, что окунувшимся в атмосферу Второй мировой перевод не понадобится.