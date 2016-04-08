Ваши фото на тему "Весна"

  • 8 апреля 2016

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий читателей Русской службы Би-би-си. На этой неделе тема - "Весна". Спасибо за ваши работы!

Правообладатель иллюстрации Andrei Tkachev
Image caption Этот снимок-отражение в луже с остатками льда прислал Андрей Ткачев
Правообладатель иллюстрации Akmal Usmanov
Image caption Акмал Усманов: "Цветение абрикоса. Унджи,Таджикистан"
Правообладатель иллюстрации Alexander Petrov
Image caption Александр Петров: "На фото запечатлено прощание с зимой на Масленицу во второй декаде марта сего года"
Правообладатель иллюстрации Irina Fastovets
Image caption Ирина Фастовец, Хабаровск: "Фото называется "Ричард Храбрый". Этот кот не любит улицу и никогда не выходит из дома. Но запах весны даже его заставил высунуть нос из окна. Это - максимально смелый для него поступок!)"
Правообладатель иллюстрации Alexei Smirnov
Image caption Алексей Смирнов, г. Камышин Волгоградской области: "Пчёлка собирает нектар с цветущего абрикоса на даче в районе Чёрной гряды"
Правообладатель иллюстрации Alexei Bochin
Image caption Алексей Бочин: "В России о наступлении весны можно говорить, когда появляются "круги жизни ". Просыпаются деревья и передают солнечную энергию в землю. Фотография сделана в парке г. Воскресенск Московской области".
Правообладатель иллюстрации Denis Belousov
Image caption Денис Белоусов: "Крым, Керчь, внимание привлек одинокий цветочек миндаля - вестник приближающейся бури цветения"
Правообладатель иллюстрации Dmitri Gorodetski
Image caption Снимок Дмитрия Городецкого
Правообладатель иллюстрации Sophia Sherstneva
Image caption Софья Шерстнева, Прага: "Яблоневый сад в музее-заповеднике "Коломенское"

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