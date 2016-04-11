Пожар в индуистском храме в индийском штате Керала

Более 100 человек погибли в результате пожара в индуистском храме в индийском штате Керала на юго-западе страны.

Около 400 человек получили повреждения различной степени тяжести.

Полиция сообщила, что пожар вспыхнул в результате взрыва на складе пиротехники, которую планировалось использовать на фестивале.

Огонь быстро распространился на обширную территорию. Здание храма не выдержало, обрушилось, что и стало основной причиной гибели людей.

Участвовать в фестивале собрались тысячи человек.

По сообщениям индийских СМИ, местные власти не давали разрешения проводить шоу фейерверков у храма из соображений безопасности.

Пиротехника часто используется во время различных индийских праздников и нередко становится причиной трагических инцидентов.