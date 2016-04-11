Тайским слонам велели экономить воду

На новогодний праздник Сонгкран в Таиланде, в ходе которого участники обливают друг друга водой, слонам велели точнее целиться и не тратить воду понапрасну.

Во время празднования Нового года в Таиланде принято омывать статую Будды водой с лепестками роз.

А тайская молодежь обливает друг друга водой. В обливании участвуют и слоны.

Но в этом году всем участникам фестиваля местные власти посоветовали экономить воду, а погонщикам научить своих слонов тщательнее целиться и не лить воду мимо целей.

Видео не сопровождается комментарием.