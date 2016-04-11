Londonблог: как приготовить самый вкусный кофе в мире

#Londonблог – новый видеопроект Русской службы Би-би-си.

В первых выпусках мы узнали о том, как обстоят дела с "поп-ап" заведениями в Лондоне, рассказывали о том, как в Лондоне уживаются велосипеды и автомобили, и заглянули за кулисы штаб-квартиры Би-би-си.

На этот раз Бен Тавенер отправился на Лондонский фестиваль кофе, чтобы узнать о последних трендах индустрии – от холодного капельного кофе до кофейных коктейлей.

Мастера кофейного дела расскажут вам, как приготовить самый вкусный кофе, вы также посетите кофейню, расположенную в бывшем общественном туалете викторианской эпохи.