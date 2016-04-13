ТВ-новости: Шаддади - город после джихадистов

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 13 апреля:
- Курдские формирования отбили у джихадистов "Исламского государства" город Шаддади на северо-востоке Сирии. Как жилось при исламистах его жителям - рассказ корреспондента Би-би-си, проникшего в город
- Не скроется ни одна молекула - поможет ли новый детектор взрывчатки, придуманный британскими учеными, предотвратить теракты, подобные парижским и брюссельским
- И певица Джамала о себе, своей песне и конкурсе "Евровидения". Она считает себя гражданином мира и утверждает, что в ее песне нет политического контекста