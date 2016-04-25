Фото: землетрясение в Непале - год спустя

В первую годовщину землетрясения, разрушившего столицу Непала Катманду, мы решили взглянуть на то, как выглядит город сейчас по сравнению с годом назад. 25 апреля 2015 года землетрясение в Непале унесло жизни более восьми тысяч человек.