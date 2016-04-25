Фото: землетрясение в Непале - год спустя
В первую годовщину землетрясения, разрушившего столицу Непала Катманду, мы решили взглянуть на то, как выглядит город сейчас по сравнению с годом назад. 25 апреля 2015 года землетрясение в Непале унесло жизни более восьми тысяч человек.
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В результате землетрясения магнитудой 7,8 25 апреля 2015 года погибли тысячи непальцев, десятки тысяч лишились крова и получили травмы. Слева - Бхактапур сейчас, справа - год назад.
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За первым подземным ударом последовало множество толчков, в том числе очень сильный 12 мая, магнитудой 7,2. На снимке - храм Шилу Махадев на площади Дурбар в районе Бхактапур.
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Особенно сильно пострадал район Синдхулпалчок, где погибли более 2 тысяч человек. В столице Катманду погибли более тысячи человек.
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Тысячи жителей города пострадали от падающих обломков зданий в результате мощных вторичных толчков. На снимке - храм Кедарнат в районе Бхактапур в Катманду.
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Многие из исторических памятников страны получили серьезные повреждения, в том числе храм Батшала на площади Дурбар.
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Многим жителям города пришлось перебраться в палаточные лагеря на окраине Катманду из-за разрушения их домов или опасений дальнейших толчков.
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Анализ спутниковых фотоснимков до и после катастрофы показывает, что в центре столицы было разрушено более 180 зданий, в том числе храм в Таумадхи.
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Не менее четырех из семи исторических памятников всемирного значения, расположенных в долине Катманду и включенных в список ЮНЕСКО, подверглись разрушениям. Среди них - три древние городские площади, на одной из которых расположен храм Батшала.
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В районе старого города Бхактапур было разрушено около половины всех зданий, 80% храмов получили повреждения. На снимках - знаменитый храм Маджу сразу после катастрофы и год спустя.
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Гадди Байтхак - здание в европейском стиле среди традиционных непальских храмов и дворцов на площади Дурбар.
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Вид на большой колокол Патан на площади Дурбар.
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