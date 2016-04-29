На острове Лесбос иссяк поток мигрантов

Из-за гражданской войны в Сирии в Европу по-прежнему пытается проникнуть больште количество нелегальных мигрантов, которые надеются получить там убежище.

Множество черных надувных лодок, на борту которых находятся мужчины, женщины и дети, пускаются в Эгейское море в надежде добраться до греческих островов.

На пике наплыва иммигрантов на остров Лесбос, который от Турции отделяют всего 6 километров воды, прибывало по 5 тысяч беженцев в день.