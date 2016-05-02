Задававший вопрос Путину вундеркинд показывает опыты

Восьмилетний Илья Раевский прославился на всю страну, когда во время "прямой линии" президента России Владимира Путина зачитали его вопрос об одаренных детях.

Его обращение звучало так: "Я вундеркинд, в восемь лет учусь в пятом классе, а уроки химии прохожу с учениками восьмого класса. Говорю на английском, создаю роботов. Почему таких, как я, не отправляют в лагеря "Сириус" и "Артек", ссылаясь на малый возраст? Ведь когда подойдет возраст, будет уже неинтересно. Можете ли вы, как президент, учесть это в программе "Одаренные дети"?".

По словам его мамы Аллы, Раевский болезненно воспринимает, когда в СМИ пишут, что он "попросил" себе путевку. Илья уверяет, что задавал вопрос от имени всех одаренных детей.

Однако после вмешательства Путина он все же поедет в Артек. К тому же Илью и его маму пригласили посетить Сколковский институт науки и технологий, где в перерыве между многочисленными интервью СМИ ему показывали роботов, квадрокоптеры и лабораторию, где работают с наноматериалами.

Репортаж Ольги Слободчиковой.