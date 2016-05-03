ТВ-новости: фильм Би-би-си о всех версиях гибели MH17

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 3 мая:
- "Теории заговора", или Все версии гибели рейса MH17. Автор нашумевшего еще до выхода фильма Би-би-си рассказал, о чем в нем на самом деле идет речь.
- Рождены, чтоб сказку сделать былью. Футболисты скромного клуба "Лестер" впервые в своей 132-летней истории стали чемпионами Англии.
- "Добровидение" вместо "Евровидения". Как российский депутат хочет защитить жителей страны от тлетворного влияния европейской поп-музыки.