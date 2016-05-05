Шотландские полицейские ответили новозеландским

Полицейские Шотландии присоединились к флэш-мобу Running Man Challenge, который начали их коллеги из Новой Зеландии, и станцевали под популярную в 90-е песню My Boo группы Ghost Town DJs.

В коротком видео, которое полиция Шотландии опубликовала на своих страницах в "Фейсбуке", "Твиттере" и YouTube, они танцуют на площади перед Эдинбургским замком.

Running Man Challenge - флэш-моб, участники которого выполняют танцевальное движение "бегущий человек" под популярную в 90-е песню My Boo группы Ghost Town DJs.

Видео не сопровождается комментарием.