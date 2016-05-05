Знакомьтесь: робот "Валькирия", который полетит на Марс

Ученые в Эдинбурге приступили к обучению робота НАСА, которому в будущем предстоит, возможно, отправиться в космос вместе с американскими астронавтами и помогать им на орбите.

В настоящий момент это самый совершенный робот НАСА: у 180-сантиметрового гуманоида имеется 44 подвижных сустава, что позволяет ему совершать большое количество различных движений.

Он также оснащен сканирующими лазерами и камерами для симуляции человеческого зрения.

С представителем нового поколения космических роботов встретилась корреспондент Би-би-си Виктория Гилл.