Канада: страшное путешествие по огненным дорогам

Около 90 тысяч человек были эвакуированы из охваченных пожарами районов канадской провинции Альберта, больше всего пострадал город Форт Мак-Мюррей.

Некоторым жителям приходится пробиваться на своих машинах через зоны возгораний, чтобы поскорее оказаться в безопасности. На дорогах образовались заторы, бензина не хватает.

Жители Форта Мак-Мюррей эвакуированы во временные центры в Эдмонтоне и других близлежащих городах.

Власти предупреждают, что должно пройти некоторое время, прежде чем жители Форта Мак-Мюррей смогут вернуться в свои дома.

Репортаж Ричарда Листера.