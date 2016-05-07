Фото: охваченный огнем канадский Форт Мак-Мюррей
Площадь лесных пожаров, охвативших канадский Форт Мак-Мюррей, в ближайшие сутки может увеличиться в два раза, предупреждают власти. Сейчас огонь бушует на территории, размером превышающей Нью-Йорк.
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AFP
В субботу Форт Мак-Мюррей оказался отрезан от наземных путей сообщения, после того как огонь высотой в 60 метров подошел слишком близко к единственному не перекрытому шоссе. Пламенем охвачены леса по обе стороны дороги.
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Reuters
Распространению огня способствуют ветер и сухая растительность.
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Reuters
На этой неделе из города были эвакуированы более 80 тысяч человек. Но многие все еще остаются в городе.
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Reuters
В эвакуации людей и тушении пожаров задействована авиация. Работают более тысячи пожарных.
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Reuters
По словам синоптиков, небольшое похолодание и дожди можно ждать в воскресенье и понедельник.
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AFP
Премьер-министр провинции Рейчел Нотли предупредила горожан, что им долго придется ждать возвращения домой.
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Reuters
Огонь начал отступать от Форта Мак-Мюррей и переходит на лесные массивы к северо-востоку от города
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Getty
Город Форт Мак-Мюррей находится неподалеку от крупнейших нефтяных месторождений. Из-за пожаров была остановлена четверть нефтяного производства.
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Reuters
Во всей провинции введен запрет на использование открытого огня за пределами помещений.
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