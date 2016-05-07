Фото: охваченный огнем канадский Форт Мак-Мюррей

  • 7 мая 2016

Площадь лесных пожаров, охвативших канадский Форт Мак-Мюррей, в ближайшие сутки может увеличиться в два раза, предупреждают власти. Сейчас огонь бушует на территории, размером превышающей Нью-Йорк.

  • Горящий лес AFP

    В субботу Форт Мак-Мюррей оказался отрезан от наземных путей сообщения, после того как огонь высотой в 60 метров подошел слишком близко к единственному не перекрытому шоссе. Пламенем охвачены леса по обе стороны дороги.

  • Дым Reuters

    Распространению огня способствуют ветер и сухая растительность.

  • Люди с вещами Reuters

    На этой неделе из города были эвакуированы более 80 тысяч человек. Но многие все еще остаются в городе.

  • Самолет Reuters

    В эвакуации людей и тушении пожаров задействована авиация. Работают более тысячи пожарных.

  • Пожарные Reuters

    По словам синоптиков, небольшое похолодание и дожди можно ждать в воскресенье и понедельник.

  • Автобусы AFP

    Премьер-министр провинции Рейчел Нотли предупредила горожан, что им долго придется ждать возвращения домой.

  • Огонь виднеется за лесом Reuters

    Огонь начал отступать от Форта Мак-Мюррей и переходит на лесные массивы к северо-востоку от города

  • Сгоревшая машина Getty

    Город Форт Мак-Мюррей находится неподалеку от крупнейших нефтяных месторождений. Из-за пожаров была остановлена четверть нефтяного производства.

  • Пожарный в лесу Reuters

    Во всей провинции введен запрет на использование открытого огня за пределами помещений.