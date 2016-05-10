ТВ-новости: обожание вождя и свобода слова

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 10 мая:
- Жителям канадского города Форт Макмюррей удалось спастись от пожара, но возвращаться домой еще рано. Власти говорят, что никогда не видели подобного стихийного бедствия.
- Пхеньян допустил иностранных журналистов на съезд партии, но нашего корреспондента выслал за то, что он нелицеприятно отзывался о руководстве страны.
- Саудовская Аравия ограничила власть религиозной полиции нравов, несмотря на недовольство консервативных кругов. Означает ли это, что исламское королевство ждут реформы?