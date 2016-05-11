Королева и премьер Британии не заметили микрофон

Довольно откровенные высказывания королевы Елизаветы II и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о зарубежных гостях королевства оказались записаны на пленку во время официальных приемов.

В одном из них королева Елизавета II сказала, что китайская делегация во главе с лидером страны Си Цзиньпином во время государственного визита в прошлом году вела себя "очень грубо". Cлова королевы не предназначались для широкой аудитории: они были произнесены в частном разговоре.

А британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что на созванный им антикоррупционный саммит приедут руководители "фантастически коррумпированных стран" - Нигерии и Афганистана.