Могила неизвестного мигранта. Расследование Би-би-си

С начала 2014 года более 1700 беженцев, пытающихся попасть из Турции в Европу по Средиземному морю, похоронены в не опознанных никем могилах.

В ходе расследования Би-би-си в Турции, Греции и Италии обнаружено 70 таких кладбищ.

За последние два года более восьми тысяч человек погибли, пытаясь достичь Европы – в среднем в день в безымянной могиле хоронят по одному человеку.

Большинство тел поднимают из воды сразу после того, как лодка идет ко дну. Однако нередко тела прибивает к пляжам Турции, Греции и Италии спустя дни и недели после того, как они оказываются в воде.

Подробнее – в материале корреспондента Би-би-си Рами Рухайема.