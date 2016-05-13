ТВ-новости: миграция через Ливию - неостановимый поток

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 13 мая:
- Чем может похвастаться операция Евросоюза по прекращению нелегальной миграции из Ливии? Уничтожение деревянных судов привело к тому, что контрабандисты перешли на надувные лодки, которые более опасны.
- Легко ли владельцу дрона в России получить лицензию внешнего пилота, и что делать, если получить регистрацию не удалось? Наш корреспондент посетила соревнование беспилотников.
- Строго социалистический поп. Ансамбль "Моранбон" в КНДР услаждал гостей съезда, не забывая о пропаганде. Репортаж корреспондента Би-би-си из Пхеньяна.