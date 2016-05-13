Операция ЕС против нелегальной миграции из Ливии привела к тому, что люди стали чаще гибнуть
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ТВ-новости: миграция через Ливию - неостановимый поток

  • 13 мая 2016

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 13 мая:

  • Чем может похвастаться операция Евросоюза по прекращению нелегальной миграции из Ливии? Уничтожение деревянных судов привело к тому, что контрабандисты перешли на надувные лодки, которые более опасны.
  • Легко ли владельцу дрона в России получить лицензию внешнего пилота, и что делать, если получить регистрацию не удалось? Наш корреспондент посетила соревнование беспилотников.
  • Строго социалистический поп. Ансамбль "Моранбон" в КНДР услаждал гостей съезда, не забывая о пропаганде. Репортаж корреспондента Би-би-си из Пхеньяна.