ТВ-новости: что происходило в суде по делу Буковского

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 16 мая:
- Без признания вины. Владимир Буковский заявил о своей невиновности, суд над ним в Британии перенесен до декабря.
- За Мао и против СССР. Через 50 лет после начала "Культурной революции" в Китае коллекционер политических плакатов того времени показал Би-би-си свои экспонаты.
- Как запускать воздушных змеев и не вылететь в трубу. Бен Тавенер рассказывает о популярной лондонской забаве.