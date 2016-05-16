Новости Би-би-си
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ТВ-новости: что происходило в суде по делу Буковского

  • 16 мая 2016

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 16 мая:

  • Без признания вины. Владимир Буковский заявил о своей невиновности, суд над ним в Британии перенесен до декабря.
  • За Мао и против СССР. Через 50 лет после начала "Культурной революции" в Китае коллекционер политических плакатов того времени показал Би-би-си свои экспонаты.
  • Как запускать воздушных змеев и не вылететь в трубу. Бен Тавенер рассказывает о популярной лондонской забаве.