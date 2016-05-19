Днепр или Днепропетровск: что думают жители города?

Верховная Рада Украины переименовала один из крупнейших городов страны - Днепропетровск - в Днепр в рамках декоммунизации, убрав из названия память о коммунистическом деятеле Григории Петровском.

Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей города выступали за сохранение старого названия, но сами уже давно называют его "Днепр".

Всего в рамках выполнения закона о декоммунизации Рада переименовала более трехсот населенных пунктов.