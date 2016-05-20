"Кому нужна наша боль?" Психические болезни мигрантов

Около десяти тысяч человек все еще проживают в лагере на границе Греции с Македонией в Идомени. Некоторым приходится уже около трех месяцев оставаться около железнодорожных путей, где палатки стоят в грязи, не хватает продуктов и товаров первой необходимости.

И это необратимо сказывается на их здоровье – не только физическом, но и психическом.

Врачи благотворительной организации "Врачи мира", оказывающие помощь беженцам, предупреждают, что число людей с психическими и психосоматическими расстройствами в Идомени стремительно растет.