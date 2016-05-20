Сотни соискателей на вакансию выгульщика черепахи

В Нью-Йорке более 500 человек откликнулись на вакансию выгульщика 17-килограммовой черепахи.

Хозяйка 16-летней черепахи разместила объявление после того, как поняла, что у нее не хватает времени гулять с питомцем.

По словам победившей на конкурсе Амалии, эта работа не требует всего ее внимания - пока Генри бродит по Центральному парку, выгульщица может, например, читать книгу.

Кроме того, черепаха в коляске - отличный повод познакомиться с прохожими в парке, которые зачастую останавливаются, чтобы сделать селфи или просто приглядеться поближе.