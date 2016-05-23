Каннский кинофестиваль в фотографиях

Фильм британского режиссера Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", получил "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах. Драма "Я, Дэниел Блейк" рассказывает о злоключениях плотника из Ньюкасла, который после инфаркта не может работать и пытается добиться пособий от государства.