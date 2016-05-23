Каннский кинофестиваль в фотографиях
Фильм британского режиссера Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", получил "Золотую пальмовую ветвь кинофестиваля в Каннах. Лучший актер - иранец Шахаб Хоссейни. Приз лучшей актрисе получила филиппинка Жаклин Хосе.
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Getty
Фильм британского режиссера Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк", получил "Золотую пальмовую ветвь" кинофестиваля в Каннах. Драма "Я, Дэниел Блейк" рассказывает о злоключениях плотника из Ньюкасла, который после инфаркта не может работать и пытается добиться пособий от государства.
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Режиссер целует свою жену. Для Лоуча, которому в следующем месяце исполнится 80 лет, это вторая победа в Каннах: в 2006 году главный приз получил его фильм "Ветер, что колышет вереск".
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EPA
Также два приза в Каннах этом году получил фильм иранца Асгара Фархади "Торговец" (на фото справа). Жюри наградило иранский фильм призом за лучший сценарий, а также признало лучшим актером сыгравшего в нем Шахаба Хоссейни (слева).
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Getty
Приз лучшей актрисе получила филиппинка Жаклин Хосе за роль в фильме ее соотечественника Брильянте Мендосы "Ma' Rosa".
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Getty
Гран-при фестиваля (второй по значимости награды смотра) удостоился фильм молодого канадского режиссера Ксавье Долана "Это просто конец света" (Juste la Fin du Monde).
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EPA
"Почетную пальмовую ветвь" за вклад в мировой кинематограф получил французский актер Жан-Пьер Лео, снимавшийся у Франсуа Трюффо, Пьера Паоло Позалини, Бернардо Бертолуччи и Жан-Люка Годара.
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Победители фестиваля. Некоторые кинокритики посчитали, что в этом году фестиваль проигнорировал все лучшие - самые сложные, парадоксальные, радикальные - фильмы конкурса.
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