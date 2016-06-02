Крушение Ту-144 в 1973 году: как это было

На авиасалоне в Ле Бурже в 1973 году были показаны сразу два сверхзвуковых пассажирских авиалайнера: советский Ту-144 и британско-французский "Конкорд".

Однако 3 июня во время показательного полета Ту-144 потерпел катастрофу: он рассыпался в воздухе и упал на жилые районы расположенного поблизости французского городка.

Погибли все шесть человек, находившихся на борту, а также восемь местных жителей.

Программа Всемирной службы Би-би-си "Witness" ("Свидетель") попросила вспомнить об этом событии британского пилота Джона Фарли.