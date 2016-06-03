Ходорковский: меня могут убить только по решению Путина

Программа Би-би-си Newsnight взяла в Лондоне интервью у бывшего российского олигарха, а ныне политэмигранта Михаила Ходорковского.

Ходорковский рассказал о своих планах поддержки российской оппозиции, видении политики российского президента Владимира Путина и опыте пребывания в российских тюрьмах.

Предприниматель не поддержал кампанию за выход Великобритании из Евросоюза и заявил, что не слишком опасается за свою жизнь, находясь в Лондоне, поскольку, по его мнению, здесь для его физического устранения потребовалось бы личное разрешение Путина.