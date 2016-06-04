ТВ-новости: Европа уходит под воду

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 3 июня:
- Европа уходит под воду. Из-за наводнения в Париже закрыт Лувр, в Германии разрушены города, на улицах остались завалы. Погибли около 15 человек.
- Михаил Ходорковский дал интервью Би-би-си. Он рассказал о попытках российских властей лоббировать свои интересы на Западе и о пользе выхода Британии из ЕС для Владимира Путина.
- И чудесное спасение малолетнего неслуха в Японии. Наказанный родителями семилетний мальчик прожил в лесу неделю на одной воде.