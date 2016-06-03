Оставленный в лесу японский мальчик нашелся через неделю

В Японии после шести дней масштабных поисков удалось обнаружить семилетнего ребенка, которого родители оставили в лесу в качестве наказания. Отец Ямато оставил его у дороги после того, как он бросал камни в людей и в машины.

Когда они, по их словам, через непродолжительное время вернулись, мальчика уже не было.

Поиски с участием военных, полиции и добровольцев продолжались шесть дней.

Ребенку чудом удалось выжить в глухом лесу благодаря тому, что он нашел тренировочную базу военных, где была питьевая вода.