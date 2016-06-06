Хадиджа Исмаилова: власти просчитались, арестовав меня

Азербайджанская журналистка и правозащитница Хадиджа Исмаилова заявила, что власти в Баку совершили ошибку, посадив её, и дорого заплатят за это.

Хадиджа была приговоренная к семи с половиной годам заключения по обвинению в клевете, уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении властью. Она провела за решеткой полтора года и была освобождена 25 мая после того, как Верховный суд Азербайджана заменил ей реальный срок на условный.

Сама журналистка, как и многочисленные её коллеги и правозащитники, говорят, что обвинения были полностью безосновательны, и власти наказали её, в частности, за публикации о семейном бизнесе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

С Хадиджей Исмаиловой беседовала корреспондент Азербайджанской службы Би-би-си Эльнара Мамедова.

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