Смертин
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Алексей Смертин о сборной России на Евро

  • 9 июня 2016

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин в интервью Русской службе Би-би-си - о Евро-2016, английском профессионализме и тренере сборной Уэльса.

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