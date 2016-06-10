ТВ-новости: как обеспечивают безопасность на Евро-2016

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 10 июня:
- В надежде только на футбольные атаки. Как службы безопасности во Франции пытаются не допустить терактов на открывающемся сегодня Евро-2016.
- Другая политика и другой президент. Надежда Савченко в интервью Би-би-си рассказала, какими ей видятся отношения между Украиной и Россией в будущем.
- Миграция и проституция. Расследование Би-би-си выявило, что в Афинах многие молодые мигранты, включая детей, продают себя, чтобы выжить.