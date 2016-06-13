Президент США Барак Обама заявил, что у следствия нет оснований считать, что Омар Матин, устроивший стрельбу в гей-клубе в Орландо, каким-либо образом связан с зарубежными экстремистскими группировками.

Ранее в ФБР сообщили, что перед нападением 29-летний гражданин США афганского происхождения присягнул на верность экстремистской группировке "Исламское государство".

Матин открыл огонь в клубе Pulse в ночь на воскресенье, совершив в результате самое массовое убийство с применением огнестрельного оружия в современной истории США.

Погибли 49 человек, еще 39 были ранены. Сам Матин был застрелен полицией.