Новости Би-би-си
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ТВ-новости: России на Евро-2016 показали желтую карточку

  • 14 июня 2016

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.

Смотрите в выпуске за 14 июня:

  • Условная дисквалификация. Сборная России по футболу может досрочно покинуть Евро-2016 в случае повторных беспорядков с участием ее болельщиков.
  • Убийца и завсегдатай гей-клуба. Омар Матин, убивший 49 посетителей клуба, сам нередко навещал заведение, в котором он устроил стрельбу.
  • Козырная карта. Сделал ли Владимир Путин ставку на выход Британии из ЕС?