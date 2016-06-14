ТВ-новости: России на Евро-2016 показали желтую карточку

С понедельника по пятницу в 19:45 по московскому времени на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си в прямом эфире рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 14 июня:
- Условная дисквалификация. Сборная России по футболу может досрочно покинуть Евро-2016 в случае повторных беспорядков с участием ее болельщиков.
- Убийца и завсегдатай гей-клуба. Омар Матин, убивший 49 посетителей клуба, сам нередко навещал заведение, в котором он устроил стрельбу.
- Козырная карта. Сделал ли Владимир Путин ставку на выход Британии из ЕС?