Ученые "поймали" второй всплеск гравитационных волн

Физики международного исследовательского центра LIGO уже во второй раз смогли измерить гравитационные волны, колебания гравитационного поля, которые исходят от сильных источников гравитации и приводят к возмущениям пространства и времени.

Впервые гравитационные волны, предсказанные еще Альбертом Эйнштейном, были зарегистрированы в сентябре 2015 года и исходили от двух сливающихся черных дыр.

На этот раз их источником вновь было слияние черных дыр.

Специалисты ожидают, что в скором времени наблюдение гравитационных волн станет обыденным делом, поскольку вселенная полна черных дыр.