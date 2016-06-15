Орландо помогает выжившим и скорбит о жертвах

Пока Жители Орландо скорбят о погибших и собирают пожертвования для раненых, агенты ФБР допросили жену убийцы.

Нур Захи Сальман призналась, что пыталась отговорить Омара Матина, однако теперь ей самой могут предъявить обвинения.

Между тем политики тоже не остались в стороне от событий в Орландо: Обама и Трамп выступили со взаимными обвинениями на фоне трагедии.

В результате нападения на ночной гей-клуб в Орландо погибло 49 человек, еще шестеро остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Это нападение стало самым кровавым в истории США.