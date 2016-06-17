Кирилл Дмитриев - о дне кризиса, инвестициях и эмиссии

Дно экономического кризиса пройдено, и в России начался мощнейший период восстановления, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Сергею Козловскому в кулуарах Петербургского экономического форума руководитель РФПИ сказал, что за последние пять месяцев российский фондовый рынок вырос на 40%. В этом году аналитики фонда, по словам Дмитриева, ожидают падения ВВП на 0,5%, однако полагают, что в 2017 году будет положительный рост.

Комментируя предложения Столыпинского клуба подтолкнуть экономический рост в России за счет денежной эмиссии и иными средствами под масштабные инфраструктурные программы, Кирилл Дмитриев заметил, что в стране до конца не выработаны инвест-фильтры, которые способствовали бы тому, чтобы деньги шли в доходные проекты, позволяющие экономике расти.

По его словам, "некая целенаправленная денежная эмиссия может быть, но только тогда, когда хорошо работают все инвестиционные инструменты и механизмы".