Санкции и Россия: оценки на Петербургском форуме

Как осложнение отношений России с Западом, спровоцировавшее введение экономических санкций в отношении РФ, повлияло на бизнес?

Русская служба Би-би-си спросила об этом представителей бизнес-сообщества, экспертов и инвесторов, побывавших на Петербургском международном экономическом форуме.

В опросе участвовали сотрудники Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений, компаний "НАФТА", "Мегафон", Bergauf, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, банковской группы ВТБ, Генконсульства Монако в Санкт-Петербурге и МГИМО.