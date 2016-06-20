Исинбаева: выступать в Рио под нейтральным флагом не буду

Чемпионат России в Чебоксарах станет последним стартом для прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, если Международный олимпийский комитет не допустит российскую сборную по легкой атлетике на Игры в Рио-де-Жанейро.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом сделала такое заявление после того, как взяла высоту в 4,5 метра в ходе квалификации на чебоксарском стадионе "Олимпийский". Тем самым она формально выполнила квалификационный норматив для Игр в Рио.

Исинбаева признала, что вероятность решения в пользу всей российской сборной крайне мала. Ранее МОК поддержал решение Международной федерации легкой атлетики оставить в силе дисквалификацию российской сборной за систематическое применение допинга.

Участвовать в Олимпиаде не под российским флагом, как "нейтральный" спортсмен, прыгунья отказывается.