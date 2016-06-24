Исторический момент в фотографиях: Британия покидает ЕС

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По итогам референдума в Британии за выход из состава Евросоюза проголосовали 51,9% жителей страны, против - 48,1%. Голосование прошло в четверг 23-го июня. Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени, подсчет голосов продолжался всю ночь.

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После объявления результатов премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил, что уходит в отставку. Выступая на Даунинг-стрит, он сказал, что следует уважать волю британского народа, отдавшего предпочтение "брекситу". Кэмерон намерен передать дела своему преемнику к началу съезда Консервативной партии, которая пройдет в октябре. В этот непростой для него день рядом с Кэмероном была его жена Саманта.

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Ровно в 6 часов утра по местному времени было официально объявлено о том, что Британия проголосовала за выход из ЕС.

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Явка на референдуме составила 71,8% - проголосовать пришли более 30 миллионов человек. Это самый высокий показатель на всеобщих выборах с 1992 года.

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Лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж назвал 23 июня "днем независимости Британии".

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Котировки на лондонской фондовой бирже пошли резко вниз на фоне объявления результатов референдума. Ведущие компании FTSE 100 потеряли до 30% стоимости своих акций.

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После объявления Кэмерона об отставке программа Би-би-си Radio 5 Live спросила лидера лейбористов Джереми Корбина, какие моменты политической деятельности премьер-министра, на его взгляд, заслуживают одобрения. "Я думаю, то, как он держался в ходе расследования событий "кровавого воскресенья" (речь о событиях 1972 года в Северной Ирландии – прим. Би-би-си), и принесенные им извинения… Я бы отдал ему должное за это", - ответил политик.

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Активный сторонник и один из лидеров кампании за "брексит", бывший мэр Лондона Борис Джонсон также выразил признательность Дэвиду Кэмерону, но сказал, что "электорат заглянул в свое сердце и нашел там максимально честный ответ", решив вернуть себе контроль над страной.

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Рано утром в пятницу у дома Бориса Джонсона собралась толпа. Приехавшие туда журналисты попытались задать политику несколько вопросов, но их заглушали громкие возгласы неодобрения собравшихся (Лондон проголосовал против "брексита").

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Глава Евросовета Дональд Туск, президент Европарламента Мартин Шульц, премьер-министр председательствующих в ЕС Нидерландов Марк Рютт и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (на фото) выпустили совместное заявление, в котором говорится: "Мы ожидаем, что Соединенное Королевство реализует это решение британских граждан как можно скорее, каким бы болезненным не был этот процесс".

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что намерена во что бы то ни стало удержать Шотландию в составе ЕС. По ее словам, вероятность того, что будет проведен повторный референдум о независимости Шотландии от Британии, очень высока.