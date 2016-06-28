Польша решила перенести советские памятники в музей

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Памятники советских вождей снесли в Польше еще в конце 1980-х годов

Власти Польши собрались демонтировать более 200 статуй, монументов и памятных символов, воздвигнутых по всей стране в годы коммунистического режима.

Памятники советской эпохи планируется установить в музее под открытым небом на севере страны, в районе города Борне-Сулиново, где когда-то размещалась советская военная база. Открытие парка намечено на сентябрь 2017 года.

"Нет причин прославлять памятники Красной армии, которая дважды вторгалась в Польшу и несет ответственность за многие послевоенные преступления", - заявил вице-президент государственного Института национальной памяти Польши Павел Укельский.

По закону, одобренному польским правительством, решение о переносе советских памятников смогут принимать местные власти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более 200 памятников, связанных с Красной армией, установлены в разных частях Польши

По подсчетам Института национальной памяти, переносу подлежат 229 монументов. Укельский уверяет, что памятники, возведенные на военных кладбищах, не будут демонтированы.

"Польское государство и впредь будет с максимальным уважением оберегать могилы советских солдат, павших во время войны" - сказал вице-президент института.

Решения руководства посткоммунистических стран об избавлении от символов советской эпохи традиционно вызывают сильное недовольство в Москве. Российский МИД ранее называл планы сноса памятников советским солдатам вандализмом и попыткой фальсификации итогов Второй мировой войны.

"Мы не консультировались с российским посольством по поводу нашего проекта", - сказал Укельский, добавив, что в Варшаве надеются, что решение о памятниках не повредит российско-польским отношениям.

По мнению директора бюро народного образования Института национальной памяти Анджея Завистовского, в специальном парке посетители увидят советские памятники "в правильном историческом контексте".

"Такие учебные парки и музеи существуют и в других государствах - в Литве, Венгрии и даже в самой России", - сказал польский историк.

Посольство России в Варшаве заявило агентству Рейтер, что готовит ответ на решение польского правительства.

Россия считает мемориалы, посвященные советским солдатам, данью памяти жертвам, которые понес Советский Союз при освобождении Европы от нацистов.

Однако многим полякам эти памятники служат напоминанием о вторжении Гитлера и Сталина в Польшу в 1939 году и о более чем четырех десятилетиях господства коммунистического режима.