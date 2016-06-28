Таганский суд Москвы санкционировал арест генерального директора Российского авторского общества, в офисах которого в понедельник прошли обыски. Сергей Федотов обвиняется в мошенничестве на сумму более 500 млн рублей (около 8 млн долларов).

"Суд постановил избрать в отношении Федотова меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 21 день", - цитирует решение судьи Марины Орловой агентство РИА Новости.

Выбор такой меры пресечения следствие объяснило, помимо прочего, тем, что Федотов имеет британскую визу инвестора и может попытаться скрыться в этой стране.

Защита просила отпустить Федотова под залог в 5 млн рублей (77 тыс долларов) либо назначить ему домашний арест.

РАО (Российское авторское общество) - одна трех аккредитованных государством организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Она получает с граждан и организаций деньги за пользование музыкальным контентом, а потом распределяет доходы между авторами и другими правообладателями.

27 июня в офисе РАО прошли обыски. Как сообщили в полиции, это было сделано в рамках дела о мошенничестве. Его глава был задержан ранее во вторник.