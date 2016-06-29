Vodafone угрожает вывести свой головной офис из Великобритании

Image caption Vodafone работает в 26 странах

Одна из крупнейших британских компаний Vodafone дала понять, что может перенести свою штаб-квартиру из Великобритании, если переговоры по результатам британского референдума окажутся неудовлетворительными.

Оператор сотовой связи уточнил в заявлении, что для компании необходимо сохранить доступ к "свободному передвижению людей, капитала и товаров" внутри ЕС.

В компании уточнили, что окончательное решение касательно места расположения головного офиса пока не принято.

"Отается на данный момент неясным, как много положительных сторон [членства в Евросоюзе] сохранится, как только процесс выхода Великобритании из Евросоюза будет завершен", - говорится в заявлении Vodafone.

На прошлой неделе, в преддверии референдума, исполнительный директор Vodafone Витторио Колао сказал в интервью Би-би-си, что Великобритания в случае "брексита" рискует быть исключенной из гигантского европейского рынка цифровых услуг.

В Британии на Vodafone работают 13 тысяч человек. Производственный отдел компании находится в Ньюбери, в графстве Баркшир, а штаб-квартира - в Лондоне.

Как заявил телекоммуникационный гигант, именно членство Британии в ЕС, а равно свобода передвижения в Европе способствовали росту компании.

По мнению Vodafone, единый правовой режим во всех странах ЕС, а также свобода передвижения людей, капитала и товаров остаются "неотъемлемой частью успеха любой панъевропейской компании".

В прошлом финансовом году 55% прибыли компания получила за счет своих европейских подразделений, тогда как на британский рынок приходилось лишь 11% прибыли.

Vodafone - седьмая по величине компания в списке крупнейших британских корпораций FTSE 100. Компания работает в 26 странах. Число ее сотрудников за пределами Великобритании достигает 108 тысяч человек.