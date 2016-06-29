В Калифорнии собрали подписи за легализацию марихуаны

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Легализация марихуаны может пополнить казну штата, считают власти

Калифорнийские законодатели подтвердили, что в крупнейшем по населению штате США собрали достаточно подписей, чтобы провести голосование по легализации марихуаны.

Как говорит секретарь штата Алекс Падилья, голосование по этому вопросу пройдет в ноябре.

На данный момент четыре штата разрешают приобретение и употребление небольших количеств продукта - Колорадо, Вашингтон, Аляска и Орегон.

Кампания за легализацию легкого наркотика привлекла частное финансирование - в частности, со стороны бывшего президента Facebook Шона Паркера.

Сторонники легализации предполагают, что в случае успеха их инициативы люди старше 21 года смогут покупать до 30 граммов марихуаны в специализированных магазинах и выращивать до шести растений лично.

При этом в тех публичных местах, где уже существует запрет на курение, будет действовать и запрет на употребление марихуаны.

Власти Калифорнии считают, чтто акцизы на легкий наркотик смогут приносить казне штата миллиард долларов ежегодно, в то время как легализация поможет оптимизировать работу судов, полиции и тюрем.

В Колорадо и Вашингтоне продажа марихуаны для личного использования разрешена с 2012 года, в Аляске и Орегоне - с 2014.