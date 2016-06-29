Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэмерон считает, что получить доступ к единому европейскому рынку и при этом ограничить миграцию из ЕС будет сложно

Дэвид Кэмерон предупредил, что за выгоду, на которую рассчитывает Британия, выстраивая новые отношения с Евросоюзом, придется заплатить.

Британский премьер рассказал, что последний саммит ЕС в Брюсселе с его участием прошел в атмосфере "печали и сожаления", но европейские лидеры с уважением отнеслись к решению о выходе страны из Евросоюза.

По его словам, итоги британского референдума показали, что Евросоюзу необходимо проработать вопросы суверенитета и контроля над передвижением внутри сообщества.

В среду лидеры 27 стран-членов ЕС встречаются в Брюсселе уже без Кэмерона. Ожидается, что они проведут неофициальные переговоры по поводу последствий "брексита".

Лидеры ЕС подчеркивают, что никаких неформальных предварительных переговоров с Великобританией не будет до тех пор, пока Лондон не активирует статью 50 Договора о Европейском союзе, запускающую официальный процесс выхода.

Корреспондент Би-би-си в Брюсселе Крис Моррис сообщает, что на встрече лидеров 27 стран ЕС ожидаются призывы к единству и к реформе Евросоюза. Однако любые обещания, которые там прозвучат, должны быть оперативно реализованы, поскольку "брексит" серьезно пошатнул единство Европейского союза.

Иммиграция и рынок

Во вторник Дэвид Кэмерон заявил, что Евросоюз по-прежнему стремится к "максимально близким" отношениям с Великобританией.

Однако, по его словам, иммиграция остается предметом серьезной озабоченности британских избирателей. Решить эту проблему и при этом получить доступ к единому европейскому рынку, сказал Кэмерон, будет очень сложно.

Большое число британцев, проголосовавших за "брексит", недовольны тем, что в страну практически без ограничений приезжают мигранты из Евросоюза.

Но лидеры ЕС уже неоднократно подчеркивали, что Британия должна будет согласиться на свободное передвижение для граждан ЕС, если она хочет получить доступ на единый рынок Евросоюза.

Европейский союз твердо придерживается принципа "четырех свобод" - свободы движения товаров, услуг, капитала и людей.

Накануне вечером руководство Евросоюза потребовало от Лондона незамедлительно изложить свои планы по выходу из организации.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что правовой механизм начала переговоров о выходе Британии из ЕС должен быть запущен, как только в стране будет назначен новый премьер-министр.

А канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что не видит шансов изменить решение Лондона о выходе из Евросоюза.