Международная группа исследователей обнаружила в Литве туннель, который был вырыт во время Второй мировой войны евреями-заключенными, пытавшимися бежать от нацистов.

35-метровый туннель был обнаружен путем сканирования в лесу около поселка Понары, где происходили массовые расстрелы нацистами евреев, советских военнопленных и участников движения сопротивления.

Всего в лесу в Понарах нацистами были убиты более 100 тысяч человек.

Туннель был выкопан заключенными из нацистских концентрационных лагерей, которых привозили в Понары для того, чтобы они сжигали тела расстрелянных. Согласно данным исследователей, у них не было никаких инструментов для рытья туннеля, поэтому заключенные концлагерей рыли его голыми руками.

Из 80 человек, которые копали тоннель, спастись от нацистов удалось только 11.

Нацисты, пытавшиеся скрыть следы преступлений, заставляли евреев-заключенных выкапывать тела, укладывать их штабелями, обкладывать сухими дровами, обливать маслом и поджигать. Сжигание трупов продолжалось с конца 1943 года до июня 1944 года.