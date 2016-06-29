Крупнейший в мире алмаз не смогли продать с аукциона

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Самый большой в мире неограненный алмаз Lesedi La Rona весом 1109 карат, выставленный для продажи на аукцион Sotheby's в Лондоне, продать не удалось.

Предполагалось, что камень размером с теннисный мяч может быть куплен примерно за 70 млн долларов, но торги были остановлены после того, как цена не смогла преодолеть отметку в 61 млн долларов.

Алмаз был найден в ноябре 2015 года в Ботсване, так что власти этой страны должны были получить 60% от вырученной суммы в казну.

Первоначально камень весил около 1500 карат, но затем, как сообщили в добывшей его компании, он раскололся на две части.