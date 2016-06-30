В Буэнос-Айресе открыли бронзовую статую Месси

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Многие любители футбола приходят к памятнику со своим мячом ради селфи

В аргентинской столице представили памятник футболисту Лионелю Месси, который в начале недели объявил, что уходит из национальной сборной.

На открытии присутствовал мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригес. Статуя расположена на берегу Рио-де-ла-Плата на улице Славы.

После открытия многие фанаты футболиста принялись фотографироваться рядом с монументом и проделывать трюки с футбольным мячом на фоне статуи.

Заявление об уходе из национальной команды Месси сделал после того, как Аргентина в финале Кубка Америки потерпела поражение от команды Чили.

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся 27 июня в США, закончилось без забитых голов, а в серии пенальти чилийцы добились победы со счетом 4:2.

Сам Месси не реализовал свой пенальти, не попав в створ ворот.

Президент Аргентины Маурисио Макри и легендарный аргентинский футболист Диего Марадона присоединились к футбольным болельщикам, призывающим игрока национальной сборной Лионеля Месси не покидать команду.

29-летний Лионель Месси на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за испанский клуб "Барселона".

С ним команда четыре раза выигрывала самый престижный европейский клубный футбольный турнир - Лигу чемпионов.

Сам Месси пять раз получал самую престижную премию мирового футбола "Золотой мяч" - награду, которая ежегодно вручается ФИФА лучшему футболисту мира.