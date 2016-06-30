Fitch предупредил о возможном объединении операторов связи в России

Российских операторов мобильной связи ждет консолидация из-за падения их прибыли и отсутствия перспектив органического роста, заявило рейтинговое агентство Fitch.

Большинство российских операторов связи столкнулись с замедление роста выручки от предоставления услуг. Рост выручки в годовом выражении у них в последнее время не превышает 3%. Теперь этого роста недостаточно, чтобы компенсировать повышение расходов, что приводит к сокращению прибыли.

С замедлением роста выручки, по данным Fitch, столкнулись МТС, VimpelCom, Мегафон, Ростелеком и другие операторы.

Замедление роста выручки и падение прибыли, скорее всего, заставят операторов искать альясы и новые возможности для сотрудничества, чтобы повысить эффективность. Наиболее простым способом повышения эффективности для операторов станет консолидация, уверены в агентстве.

"Это позволило бы операторам-участникам сразу достичь более крупного масштаба, что является ключевым фактором для улучшения финансовых показателей, и расширить портфель частот", - говорится в докладе Fitch. В агентстве полагают, что операторы будут совместно использовать частоты или продавать вышки.

Вряд ли власти будут как-то ограничивать консолидацию из-за возможного роста стоимости услуг для населения, так как в среднем российские потребители тратят на сотовую связь около 300 рублей в месяц, что является лишь небольшой частью бюджета россиян, полагают в агентстве. Кроме того, цены на услуги операторов растут достаточно медленно.

В Fitch не анализировали влияние "пакета антитеррористических законов", который в среду утвердил Совет Федерации. Сами операторы предупреждают о том, что закон существенно увеличит их издержки и приведет к росту цен на услуги.

Интерфакс сообщил о возможном резком росте цен на услуги операторов в 2-3 раза. Об этом агентству рассказали иредставители "Мегафона" и "Т2 РТК Холдинг" (оператор Tele2).

МТС ранее также заявлял, что расходы операторов на организацию хранения голосовой информации и трафика данных в течение шести месяцев составят триллионы рублей.

Интерфакс сообщает, что рост расходов приведет к сокращению инвестиций в развитие инфраструктуры, а также к возможному снижению качества связи для абонентов.

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров, являющийся одним из соавторов "антитеррористического закона" заявил РИА "Новости", что СФ готов пересмотреть нормы закона о хранении информации пользователей, если операторы докажут, что тарифы действительно повысятся.